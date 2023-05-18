Врач-гинеколог Андреева назвала обязательные анализы для женщин после 40 лет

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женский организм после 40 лет становятся уязвимее, потому без регулярных осмотров у профильных врачей не обойтись, рассказала Pravda.Ru врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева.

Фото: pixabay.com

"Во-первых, женщине обязательно надо один раз в год посещать гинеколога, обязательно делать ультразвук органов малого таза и хотя бы раз в 2-3 года после 40 лет делать маммографию", — перечислила она.

Маммография, пояснила медик, это рентген молочных желез, который позволит не пропустить начинающейся рак молочной железы. Риск этого онкологического заболевания начинает увеличиваться после 40-летнего возраста, добавила Андреева.

"Самостоятельно можно сдавать общий анализ крови, биохимический и на гормон щитовидной железы (ТТГ — тиреотропный гормон), чтобы посмотреть, всё ли в порядке", — отметила врач.

Она подчеркнула, что от здоровья женщины очень многое зависит.

"Здоровье женщины — это здоровье её семьи! Соответственно, это благополучие её семьи, её дома, её детей и демографии всей нашей страны", — резюмировала Андреева.

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