Артериальное давление является важным показателем состояния здоровья человека, но многие россияне допускают грубые ошибки при его измерении, заявил врач-кардиолог Денис Соколов.
Специалист напомнил, что для получения правильных показателей тонометра требуется спокойная обстановка, а на результаты могут повлиять никотин или кофеин.
"Нельзя проводить измерения сразу после курения или употребления кофе — нужно подождать как минимум 30 минут", — пояснил Соколов в интервью изданию РИАМО.
Следует занять удобное положение на стуле и снять одежду с длинными рукавами. Если на разных руках показатели отличаются на 5-10 мм рт. ст., то следует повторить измерения и ориентироваться на наиболее высокие значения.
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