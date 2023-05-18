Кардиолог Денис Соколов назвал три самые частые ошибки россиян при измерении давления

Артериальное давление является важным показателем состояния здоровья человека, но многие россияне допускают грубые ошибки при его измерении, заявил врач-кардиолог Денис Соколов.

Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Специалист напомнил, что для получения правильных показателей тонометра требуется спокойная обстановка, а на результаты могут повлиять никотин или кофеин.

"Нельзя проводить измерения сразу после курения или употребления кофе — нужно подождать как минимум 30 минут", — пояснил Соколов в интервью изданию РИАМО.

Следует занять удобное положение на стуле и снять одежду с длинными рукавами. Если на разных руках показатели отличаются на 5-10 мм рт. ст., то следует повторить измерения и ориентироваться на наиболее высокие значения.

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