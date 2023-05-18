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Кардиолог Денис Соколов назвал три самые частые ошибки россиян при измерении давления

Здоровье

Артериальное давление является важным показателем состояния здоровья человека, но многие россияне допускают грубые ошибки при его измерении, заявил врач-кардиолог Денис Соколов.

Кардиолог Денис Соколов назвал три самые частые ошибки россиян при измерении давления
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Специалист напомнил, что для получения правильных показателей тонометра требуется спокойная обстановка, а на результаты могут повлиять никотин или кофеин.

"Нельзя проводить измерения сразу после курения или употребления кофе — нужно подождать как минимум 30 минут", — пояснил Соколов в интервью изданию РИАМО.

Следует занять удобное положение на стуле и снять одежду с длинными рукавами. Если на разных руках показатели отличаются на 5-10 мм рт. ст., то следует повторить измерения и ориентироваться на наиболее высокие значения.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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