Представители Юлии Высоцкой не стали комментировать отъезд ведущей из России

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Юлия Высоцкая отправилась за границу на фоне критики её кулинарного шоу в соцсетях.

Фото: eg.ru

Стало известно, что Юлия Высоцкая накануне улетела из России. На своей страничке в соцсети она опубликовала фотографию из аэропорта. Знаменитость призналась, что ей необходим отдых, чтобы переключиться от забот и переживаний.

"Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть", — написала Высоцкая.

В Сети появились слухи, что телеведущая уехала из России из-за травли, которая на неё обрушилась в последние дни. Однако представители артистки не стали комментировать её отъезд, сообщает vm.ru. Напомним, ведущую начали критиковать за навыки её готовки в выпусках шоу "Едим дома" на телеканале НТВ, которые выходили в 2000-х.

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