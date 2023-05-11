Телеведущая и блогер Ксения Бородина осудила пользователей Сети, которые начали хейтить ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую.
В последнее время в Сети активно начали обсуждать рецепты, которые использовала Юлия Высоцкая в своём шоу "Едим дома" на НТВ. В частности, всё больше просмотров набирают ролики с отрывками из старых выпусков программы. В комментариях пользователи обсуждают рецепты, отмечая их несовершенство.
"Просто же надо умудриться пойти на аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! Я считаю, пора остановиться с этим буллингом", — высказалась Бородина в своём личном блоге.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.