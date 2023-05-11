Ксения Бородина осудила пользователей Сети за критику Юлии Высоцкой: "Козла отпущения нашли?!"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Ксения Бородина осудила пользователей Сети, которые начали хейтить ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую.

Фото: kuhni-edimdoma.ru

В последнее время в Сети активно начали обсуждать рецепты, которые использовала Юлия Высоцкая в своём шоу "Едим дома" на НТВ. В частности, всё больше просмотров набирают ролики с отрывками из старых выпусков программы. В комментариях пользователи обсуждают рецепты, отмечая их несовершенство.

"Просто же надо умудриться пойти на аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! Я считаю, пора остановиться с этим буллингом", — высказалась Бородина в своём личном блоге.

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