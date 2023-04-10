Ксения Бородина призналась, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены Омарова

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина впервые рассказала о подробностях развода с Курбаном Омаровым, а так же, что послужило причиной развода.

По словам Бородиной, на протяжении брака с Курбаном Омаровым до неё доносились различные слухи о том, что супруг ей изменяет. Чтобы проверить достоверность этой информации незадолго до развода ей даже пришлось нанять детективов, которые подтвердили супружескую неверность. Об этом знаменитость рассказала в интервью Надежде Стрелец в её авторской программе на YouTube-канале.

Бородина призналась, что от детективов она получила информацию о "неимоверном количестве" женщин Омарова. Более того, знаменитости были предоставлены номера квартир, имена и фамилии других женщин.

После того, как Ксения узнала об этом, она вернулась домой и решительно разорвала отношения с мужем.

"После этого я приехала домой, не стала дожидаться, пока он проснётся, разбудила и попросила на выход. Грязно говорила, не выбирала выражений. И за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки," — рассказала Бородина.

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Ксения Бородина: измены, бывшие подруги и новая жизнь