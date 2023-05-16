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Налоговая не подтвердила арест счетов Дома моды Валентина Юдашкина

0:44
Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба опровергла арест счетов Дома моды Валентина Юдашкина.

Налоговая не подтвердила арест счетов Дома моды Валентина Юдашкина
Фото: ufa.bezformata.com

Ранее СМИ сообщали, что всего через две недели после смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина налоговая служба арестовала счета ООО "Дом моды Юдашкина" с целью проверки на уплату налогов за 2022 год. 

"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", — сообщает налоговая.

Отмечается, что организация ООО "Дом моды Юдашкина" не имеет отношения к скончавшемуся кутюрье. Бизнес принадлежит группе владельцев "Юдашкин Групп".

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Показ коллекции Валентина Юдашкина от кутюр Африка
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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