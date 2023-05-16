Федеральная налоговая служба опровергла арест счетов Дома моды Валентина Юдашкина.
Ранее СМИ сообщали, что всего через две недели после смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина налоговая служба арестовала счета ООО "Дом моды Юдашкина" с целью проверки на уплату налогов за 2022 год.
"ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным", — сообщает налоговая.
Отмечается, что организация ООО "Дом моды Юдашкина" не имеет отношения к скончавшемуся кутюрье. Бизнес принадлежит группе владельцев "Юдашкин Групп".
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