Налоговая арестовала счета Модного дома Валентина Юдашкина: идёт проверка по задолженности

Счета Дома моды Валентина Юдашкина были арестованы ФНС.

Фото: haibvestnik.ru

Ране стало известно о блокировке счетов ООО «Дома моды Валентина Юдашкина" всего спустя две недели после смерти известного российского кутюрье. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Отмечается, что данное решение было принято ФНС с целью проверки уплаты налогов. По данным ведомства, компании Валентина Юдашкина задолжала государству несколько миллионов рублей в виде налогов за 2022 год.

Напомним, Валентин Юдашкин умер после продолжительной борьбы с онкологией 2 мая в возрасте 59 лет.

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