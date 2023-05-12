Певица Земфира* решила оспорить статус иноагента.
Исполнительница обратилась с ответным иском к Министерству юстиции РФ в Замоскворецкий районный суд Москвы 10 мая. Как пишет "ФАН", вместо певицы в суд явился её представитель.
Иск был зарегистрирован, день судебного заседания пока не назначен.
Земфира* была признана иноагентом 10 февраля 2023 года. Артистку обвинили в открытой поддержке Киева и осуществлении концертной деятельности в недружественных странах.
Сразу после начала СВО на Украине певица покинула РФ. Сейчас она проживает во Франции.
* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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