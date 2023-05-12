RT: Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ признать иноагентом Лёву из группы "Би-2"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника иностранным агентом.

Фото: ria.ru

Поводом для обращения стали жёсткие высказывания Бортника в отношении граждан России и Дня Победы, сообщает Telegram-канал "RT на русском".

В своих социальных сетях солист "Би-2" сравнил критикующих его политическую позицию россиян с животными и заявил, что не собирается возвращаться в РФ.

После начала СВО на Украине музыканты осудили действия российских властей и уехали жить в Израиль. Сейчас группа находится на гастролях в США.

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