Общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника иностранным агентом.
Поводом для обращения стали жёсткие высказывания Бортника в отношении граждан России и Дня Победы, сообщает Telegram-канал "RT на русском".
В своих социальных сетях солист "Би-2" сравнил критикующих его политическую позицию россиян с животными и заявил, что не собирается возвращаться в РФ.
После начала СВО на Украине музыканты осудили действия российских властей и уехали жить в Израиль. Сейчас группа находится на гастролях в США.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.