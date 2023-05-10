Кушанашвили пристыдил Кучеру за выпады в адрес Аллы Пугачёвой: ""Соблюдай дистанцию, стремительно лысеющий ровесник"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пристыдил актёра Оскара Кучеру за высказывания в адрес Аллы Пугачёвой.

Фото: rnews.ru

Недавно Оскар Кучера заявил, что перестал уважительно относиться к популярной российской певице Алле Пугачёвой. Более того, он подчеркнул, что она "перестала для него существовать вообще". Причиной этому послужило высказывании Примадонны, которое актёр счёл оскорбительным для него лично.

"Как она сказала? Я сейчас не помню… "Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов", — признался в одном из интервью Оскар.

В своём YouTube-шоу "Каково?!" Отар Кушанашвили решил вступиться за Аллу Борисовну.

"Кучера, соблюдай дистанцию, стремительно лысеющий ровесник. Где надо с ней разберутся! Вы-то что к этому хору примкнули?" — прокомментировал выпад Кучеры Кушанашвили.

Напомним, недавно Алла Пугачёва специально прилетала в Москву из Израиля, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

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