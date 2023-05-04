Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал пластику Филиппа Киркорова.
Напомним, в этом году Филипп Киркоров решился на пластическую операцию. Внешность певца сильно изменилась. Преображения артиста решил прокомментировать Отар Кушанашвили. Эту тему он обсудил в интервью с Алёной Жигаловой на YouTube-канале.
Телеведущий признался, что он против злоупотребления пластическими операциями. В частности, Кушанашвили убеждён, что стареть нужно естественно. Что касается Филиппа Киркорова, то журналист считает, что артист живёт в иллюзиях. Однако он рад, если певцу нравится его преображения.
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