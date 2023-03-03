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В Сети появилось фото с разметкой надрезов на теле Филиппа Киркорова перед пластикой

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Шоу-бизнес

В этом году Филипп Киркоров предстал перед поклонниками не только в новом образе, но и с новой фигурой. Трансформации с телом произошли с помощью пластической операции, о чём певец не скрывает.

В Сети появилось фото с разметкой надрезов на теле Филиппа Киркорова перед пластикой

Как сообщает StarHit, пластическую операцию артисту делал хирург Тимур Хайдаров, к которому ранее обращался блогер и рэпер Дава. Напомним, молодому человеку пластический хирург сделал "кубики" на прессе.

"Из размера XXXL перешёл в L. Он просто не имеет право выглядеть плохо", — прокомментировал изменения Киркорова пластический хирург.

Также в Сети можно увидеть фото поп-короля накануне операции. На снимке видно, что на теле нарисовано маркером большое количество разметок для разрезов.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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