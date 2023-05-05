Певицы Аллы Пугачёвой не было на прощании и похоронах великого модельера Вячеслава Зайцева, которые состоялись 4 мая в подмосковном Щёлкове.
Более того, Примадонна, которую Зайцев одевал в 1970-е годы, даже не прислала траурный венок в знак уважения к кутюрье, пишет "МК".
Журналисты отметили, что некоторые звёзды, которые не присутствовали лично на прощании и похоронах, отправили великому мэтру цветы, но Примадонна по какой-то причине этого не сделала.
Между тем Пугачёва сейчас в Москве, и известно, что она приедет попрощаться с другим безвременно ушедшим из жизни модельером, Валентином Юдашкиным.
Зайцева не стало 30 апреля. Великому модельеру было 85 лет.
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