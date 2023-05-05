МК: похороны российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странным образом

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Похороны известного российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странно, ведь родственники кутюрье поссорились, а некоторые звёзды проигнорировали церемонию прощания.

Фото: ВКонтакте

Как сообщает МК, на Жегаловское кладбище приехали всего пять знаменитостей. Речь идёт о певице Надежде Бабкиной, парикмахере Сергее Звереве, актёре Авангарде Леонтьеве, моделе Татьяне Михалковой и эстрадном исполнителе Бедросе Киркорове. Причём последний заявил на похоронах, что не планировал приезжать, однако утром "ощутил заряд энергии" и решил посетить прощальную церемонию.

Издание отмечает, что певец Филипп Киркоров не проводил Зайцева в последний путь из-за гастролей в Санкт-Петербурге. По информации МК, российская артистка Алла Пугачёва тоже не была на кладбище и даже не передала венок.

Родственники модельера, сын Егор и внучка Маруся, почти не разговаривали между собой, девушку пришлось уговаривать, чтобы она встала рядом с отцом, подчёркивается в публикации.

Автор материала предположила, что родные Зайцева могли поссориться, выбирая место захоронения. По словам Маруси, Щёлково — неудачная локация для церемонии прощания с кутюрье, однако другие родственники модельера придерживаются противоположного мнения.

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