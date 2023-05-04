Похороны модельера Зайцева обернулись скандалом: давка у гроба и мордобой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В подмосковном Щёлково на Жегаловском кладбище похоронили известного модельера Вячеслава Зайцева. Однако траурная церемония не обошлась без скандала. Об этом сообщает корреспондент издания "Дни.ру", побывавший на прощании.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По его словам, люди стали собираться у Троицкого собора за несколько часов до начала церемонии. Ходили слухи, что с кутюрье приедет попрощаться без зевак и журналистов сама Алла Пугачёва, но ожидания не оправдались.

К полудню храм был переполнен, места не было даже для священнослужителей. В духоте и давке люди падали в обморок, а время от времени даже возникали драки, пишет автор статьи.

Он уверяет, что две интеллигентного вида женщины сцепились между собой за право подойти первой к гробу.

Напомним, Зайцев умер 30 апреля от желудочного кровотечения на 86-м году жизни.

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