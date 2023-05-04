В подмосковном Щёлково на Жегаловском кладбище похоронили известного модельера Вячеслава Зайцева. Однако траурная церемония не обошлась без скандала. Об этом сообщает корреспондент издания "Дни.ру", побывавший на прощании.
По его словам, люди стали собираться у Троицкого собора за несколько часов до начала церемонии. Ходили слухи, что с кутюрье приедет попрощаться без зевак и журналистов сама Алла Пугачёва, но ожидания не оправдались.
К полудню храм был переполнен, места не было даже для священнослужителей. В духоте и давке люди падали в обморок, а время от времени даже возникали драки, пишет автор статьи.
Он уверяет, что две интеллигентного вида женщины сцепились между собой за право подойти первой к гробу.
Напомним, Зайцев умер 30 апреля от желудочного кровотечения на 86-м году жизни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.