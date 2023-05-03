Известия: сын Зайцева объяснил намерение похоронить модельера в Подмосковье

Модельер Вячеслав Зайцев 30 лет прожил в Подмосковье, построил там дом и должен быть похоронен на этой земле. Так объяснил "Известиям" его сын Егор намерение похоронить кутюрье в Щёлково.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам сына, похороны пройдут скромно, но зато отцу будет приятно, так как там везде его дух — картины и фотографии. Почти в черте города есть роскошный храм и рядом с ним находится маленькое кладбище, где он хочет быть, добавил Егор.

Он также заявил, что не старается "спрятать отца от чужих взглядов", а просто решил избежать упреков в том, что на Троекуровском кладбище хоронят подряд и Зайцева, и Юдашкина.

Ранее певица и модель Алёна Кравец обвинила родственников модельера в том, что они издеваются над ним после смерти.

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