Алёна Кравец пристыдила родных за издевательство над телом Зайцева после смерти

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алёна Кравец, работавшая в юности моделью у Вячеслава Зайцева, возмутилась отношением к известному кутюрье после его смерти. Сначала тело никто не хотел забирать из морга, а затем возникли проблемы с организацией похорон. Она назвала это "дикостью".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По её мнению, великий кутюрье достоин места на престижном кладбище в Москве, а не где-то на окраине в Щёлково, куда нужно добираться полдня.

Также Кравец заявила, что ей стыдно и за сына, и за внучку Зайцева, которые оставили его при жизни на чужих людей и продолжают словно за что-то мстить после смерти, пишет "Дни.ру".

По словам певицы, она собирается поучаствовать в организации похорон модельера и помочь сделать всё "красиво и достойно", так как он заслужил того, чтобы отправиться в последний путь как король, а не "какой-то бездомный алкаш".

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