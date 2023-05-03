Актёр Оскар Кучера прокомментировал выступления Максима Галкина* за границей и сообщил, что он не состоялся, как комик. Артист указал: юморист выступает с оскорблениями, а не высмеиванием и шутками.
Кучера в шоу "Давай поговорим" с Вадимом Манукяном высказался о концертах пародиста за рубежом. Он отметил, что Галкин* из-за антироссийской позиции позволяет себе оскорблять родныю страну и соотечественников. Также актёр возмутился тем, что юморист критикует представителей шоу-бизнеса, которые поддержали СВО на Украине.
"У него такая позиция, иные нарративы. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право. Но где тут у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй!" — сказал Кучера.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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