Актёр Оскар Кучера сообщил о несостоятельности мужа Аллы Пугачёвой Галкина*, как юмориста

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Оскар Кучера прокомментировал выступления Максима Галкина* за границей и сообщил, что он не состоялся, как комик. Артист указал: юморист выступает с оскорблениями, а не высмеиванием и шутками.

Фото: mk.ru

Кучера в шоу "Давай поговорим" с Вадимом Манукяном высказался о концертах пародиста за рубежом. Он отметил, что Галкин* из-за антироссийской позиции позволяет себе оскорблять родныю страну и соотечественников. Также актёр возмутился тем, что юморист критикует представителей шоу-бизнеса, которые поддержали СВО на Украине.

"У него такая позиция, иные нарративы. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право. Но где тут у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй!" — сказал Кучера.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Оскар Кучера