Артистка Кристина Орбакайте обратилась к фавориту Аллы Пугачёвой после отъезда из России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте оказалась в центре скандала после выпуска песни в честь своей матери Аллы Пугачёвой "Алла будет петь". Пользователи Сети обрушили на неё критику за поддержку Примадонны, которая после начала СВО на Украине уехала из России.

Более того, Орбакайте анонсировала гастрольный тур в Германии, который пройдёт в мае месяце. Однако недавно певица сообщила поклонникам о том, что все выступления отменены.

Дочь Аллы Борисовны прервала молчание в Сети, но лишь для того, чтобы поздравить фаворита Пугачёвой дизайнера Игоря Гуляева с днём рождения.

"С днём рождения, дорогой!" — написала Орбакайте в соцсети.

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Орбакайте отменила концерт в Германии в день Победы из-за гнева россиян