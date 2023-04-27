Гастрольный тур дочери Алла Пугачёвой Орбакайте 9 Мая отменили в Германии

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте сообщила поклонникам о том, что её предстоящее выступление в Германии отменилось. Артистка недавно анонсировала гастрольный тур за границей, однако в последний момент всё изменилось.

Сообщается, что из-за поддержки СВО на Украине певица столкнулась с критикой со стороны западных слушателей. Но сама дочь Аллы Пугачёвой никак не комментирует хейт в Сети.

Орбакайте опубликовала пост на своей странице в социальной сети и поделилась: не все члены её команды получили визы, поэтому организаторам в Германии пришлось отменить выступления.

"Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать. С Любовью и Нежностью к Вам, Кристина", — написала она в соцсетях.

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