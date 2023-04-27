Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Washington Times: США на Украине бросили вызов самой могущественной армии в мире
Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль ВС РФ
РИА Новости: экспорт в Индию из РФ впервые превысил 40 миллиардов долларов
Командир бригады "Эдельвейс": ВСУ готовят "сюрприз" для военных РФ в Бахмуте
На рынке ритуальных услуг в Москве набирает обороты фальшивая кремация
В Сети появилось видео жестокого обращения военных ВСУ с мужчиной в Черкассах
Прихватите скотч в дорогу: что делать, когда камень попал в лобовое стекло
Жена уволенного с Первого канала Дмитрия Диброва пожаловалась на неудачи в семье
Блогер Елена Блиновская задержана по уголовному делу о неуплате 918 млн рублей налогов

Гастрольный тур дочери Алла Пугачёвой Орбакайте 9 Мая отменили в Германии

0:50
Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте сообщила поклонникам о том, что её предстоящее выступление в Германии отменилось. Артистка недавно анонсировала гастрольный тур за границей, однако в последний момент всё изменилось.

Гастрольный тур дочери Алла Пугачёвой Орбакайте 9 Мая отменили в Германии

Сообщается, что из-за поддержки СВО на Украине певица столкнулась с критикой со стороны западных слушателей. Но сама дочь Аллы Пугачёвой никак не комментирует хейт в Сети.

Орбакайте опубликовала пост на своей странице в социальной сети и поделилась: не все члены её команды получили визы, поэтому организаторам в Германии пришлось отменить выступления.

"Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать. С Любовью и Нежностью к Вам, Кристина", — написала она в соцсетях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кристина Орбакайте покинула Россию и официально объявила об этом
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Под Артёмовском ВСУ несут страшные потери: опубликована переписка военного ВСУ

ВСУ несут большие потери под Артёмовском.

Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях под Артёмовском
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
Последние материалы
Глава МИД РФ Сергей Лавров включил США "отрезвляющий холодный душ"
Bild*: Киев готовил покушение на Путина под Москвой беспилотником с 17-ю кг взрывчатки
РИА Новости: в Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением
Mysl Polska: готовящееся контрнаступление ВСУ можно сравнить с Курской битвой
Сорокин: Генштаб ВСУ и НАТО в панике из-за новой тактики России в Артёмовске
The Scotsman: у Зеленского осталось всего шесть месяцев, чтобы добиться победы над Россией
Летевший из Архангельска в Нарьян-Мар самолёт ударился о полосу при посадке
Володин перечислил "заслуги" Байдена: расклад не в его пользу
Американские ученые разработали очки со встроенным сонаром
Китай "ставит" на золото в качестве альтернативы доллару для столкновения с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников