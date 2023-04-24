Организатор несостоявшегося концерта Орбакайте хочет взыскать с неё 321 тысячу рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С певицы Кристины Орбакайте хотят по суду получить материальную компенсацию. Речь идёт о несостоявшемся концерте на острове Сахалин.

17 ноября 2022 года Кристина Орбакайте должна была дать концерт в городе Южно-Сахалинске. Однако он не состоялся, и теперь организатор концерта Николай Жданов собирается подать в суд на поп-звезду. Пока суд ещё данный иск к рассмотрению не принял.

Как сообщает Telegram-канал O! News, выступление поп-звезды должно было пройти на площадке "Чехов-центра" в городе Южно-Сахалинск, однако в последний момент это мероприятие отменили. Тогда в СМИ сообщали, что выступления Орбакайте отменяются вообще на всей территории России из-за того, что певица уехала из страны.

Если Жданову получится доказать, что отмена концерта произошла не по инициативе стороны-организатора, а по вине самой Кристины Орбакайте, то он сможет рассчитывать на компенсацию упущенной материальной выгоды. Сам он пока отказывается от комментариев.

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