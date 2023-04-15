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Отец Кристины Орбакайте высказался о новой песне, которую она посвятила своей маме Алле Пугачёвой

Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас прокомментировал песню певицы, которая посвящена Алле Пугачёвой. Наследница Примадонны выпустила композицию "Алла будет петь" в честь её дня рождения.

Отец Кристины Орбакайте высказался о новой песне, которую она посвятила своей маме Алле Пугачёвой

Бывший муж Пугачёвой сообщил, что не слышал песню Орбакайте, поэтому оценить её по достоинству не имеет возможности.

В связи с последними событиями и эмиграцией Примадонны Орбакас отказался высказываться на эту тему. Он отметил: про политический подтекст нужно уточнять у его дочери.

"По поводу политики между строк в песне — это, наверное, надо спрашивать у неё. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь", — сказал он в беседе с "Абзац".

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Отец Орбакайте высказался о песне дочери про Пугачёву
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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