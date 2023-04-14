Максим Галкин* опроверг слухи о провальном концерте в Канаде: "Всё вернётся бумерангом"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский ведущий и юморист Максим Галкин* прокомментировал слухи о провале на концерте в Канаде.

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на источник сообщали, что многие зрители остались разочарованы выступлением Максима Галкина* в Торонто. Также сообщалось, что некоторые из них якобы даже потребовали вернуть деньги за билеты.

Максим Галкин* не стал молчать и прокомментировал эту информацию в своём личном блоге. Он отметил, что негативные комментарии о выступлении в Торонто были спровоцированы специально.

"Мои близкие и мои поклонники знают как обстоят мои дела. Этого мне вполне достаточно. А за свои слова хейтеры ещё ответят. Это несправедливо. Помните, вам всё вернётся бумерангом обратно", — написал артист.

Напомним, 1 апреля в Торонто состоялся концерт Максима Галкина*. Артист опубликовал пост в своей соцсети, в котором поблагодарил всех, кто пришёл на концерт. Также Галкин* выложил видео, на котором видно, как полный зал аплодирует артисту.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Концерт Максима Галкина* в Торонто