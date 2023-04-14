Популярный российский ведущий и юморист Максим Галкин* прокомментировал слухи о провале на концерте в Канаде.
Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на источник сообщали, что многие зрители остались разочарованы выступлением Максима Галкина* в Торонто. Также сообщалось, что некоторые из них якобы даже потребовали вернуть деньги за билеты.
Максим Галкин* не стал молчать и прокомментировал эту информацию в своём личном блоге. Он отметил, что негативные комментарии о выступлении в Торонто были спровоцированы специально.
"Мои близкие и мои поклонники знают как обстоят мои дела. Этого мне вполне достаточно. А за свои слова хейтеры ещё ответят. Это несправедливо. Помните, вам всё вернётся бумерангом обратно", — написал артист.
Напомним, 1 апреля в Торонто состоялся концерт Максима Галкина*. Артист опубликовал пост в своей соцсети, в котором поблагодарил всех, кто пришёл на концерт. Также Галкин* выложил видео, на котором видно, как полный зал аплодирует артисту.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".