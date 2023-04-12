Лайма Вайкуле поддержала Максима Галкина*: "Выступает в залах лучше, чем были в России"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о карьере Максима Галкина* за рубежом.

Лайма Вайкуле в эфире программы "Осторожно: Собчак" на YouTube-канале заверила, что Максим Галкин* не только не потерял своих зрителей после эмиграции, но он ещё и выступает в более комфортных залах, в отличие от тех, что есть в России.

"Когда кто-то говорит, что сейчас Максиму плохо, я улыбаюсь… Уж поверьте, сейчас он выступает в залах лучше, чем были у него в России", — отметила Лайма Вайкуле.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле также поддержала российского певца Валерия Меладзе, отметив, что сейчас он оказался в сложной ситуации, из-за того, что не может говорить то, что думает.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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