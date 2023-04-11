Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе: "Такие люди сегодня в России не нужны"

Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала ситуацию, в которой оказался Валерий Меладзе в Куршевеле.

Напомним, 4 апреля украинские журналисты заметили Валерия Меладзе в компании своей жены, певицы Альбины Джанабаевой, и старшего сына на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции. Корреспондент под камеру попросил поделиться артистом его мнением относительно проведения СВО. Меладзе согласился отметить на вопросы журналиста, однако попросил для этого выключить камеру.

По словам Вайкуле, то, что произошло с российским певцом — "отвратительно", поскольку он, как гражданин своей страны "не может говорить то, что думает". Также артистка посочувствовала Меладзе, который оказался в такой непростой ситуации.

"Валера, я знаю этого человека, он так хорошо относится ко всем и всегда очень уважительно. К любому человеку — знакомому, незнакомому. А такие люди, очевидно, в России сегодня не нужны", — заявила Вайкуле в эфире программы на YouTube-канале "И грянул Грэм".

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