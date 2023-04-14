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РИА Новости: артисты поддержали предложение депутата убрать "антироссийские песни" с онлайн-платформ

1:04
Шоу-бизнес

Артисты и деятели искусства назвали "правильной" инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать антироссийскую музыку с отечественных онлайн-платформ. Об этом они рассказали РИА Новости.

РИА Новости: артисты поддержали предложение депутата убрать "антироссийские песни" с онлайн-платформ

Так, певица Виктория Цыганова и её муж Вадим заявили, что они однозначно против фашизма и сатанизма, а отстаивают общечеловеческие ценности. Они считают, что как можно скорее нужно "вычищать" телевидение и медиапространство России.

Поэт-песенник Александр Антипов сказал, что нужно заниматься продвижением хорошей и правильной музыки, а также не давать поводов для пиара антироссийским музыкантам. В идеале их нужно "предать забвению", отметил он.

Скрипачка Мария Андреева также назвала данную инициативу "правильной". По её мнению, антироссийские песни — часть информационной войны. В российском информационном поле "должна звучать" патриотическая музыка, которая вдохновит народ на победу, заключила она.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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