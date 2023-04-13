Сбежавшая в США дочь Народного артиста РФ и режиссёра Владимира Машкова - актриса Мария Машкова принялась высказывать свои мысли по поводу спецоперации и поливать грязью родину. Она запугивает жителей России контрнаступлением ВСУ и призывает следовать всех её примеру.
"Бегите из России, если есть хотя бы минимальная возможность", — написала она в своей соцсети.
По её мнению, люди струсили выйти на улицы, но не нужно бояться бежать в неизвестность.
"В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины", — заключила актриса.
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