Сбежавшая в США Мария Машкова призвала граждан России "следовать её примеру"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сбежавшая в США дочь Народного артиста РФ и режиссёра Владимира Машкова - актриса Мария Машкова принялась высказывать свои мысли по поводу спецоперации и поливать грязью родину. Она запугивает жителей России контрнаступлением ВСУ и призывает следовать всех её примеру.

"Бегите из России, если есть хотя бы минимальная возможность", — написала она в своей соцсети.

По её мнению, люди струсили выйти на улицы, но не нужно бояться бежать в неизвестность.

"В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины", — заключила актриса.

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Мария Арбатова: «Те, кто убежал сейчас из России, быстро прибегут обратно»