Дочери Владимира Машкова может грозить до 15 лет тюрьмы из-за критики СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрисе Марии Машковой может грозить до 15 лет лишения свободы, если она вернётся в Россию.

Дочь известного актёра и режиссёра Владимира Машкова, эмигрировшая в США, придерживается антивоенной позиции, в отличие от своего отца. Когда началась СВО на территории Украины актриса в своих социальных сетях публиковала посты, в которых критиковала это решение.

По словам Машковой, в нынешней ситуации ей может грозить до 15 лет лишения свободы на родине. Именно поэтому она боится возвращаться в Россию.

"Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию", — заявила дочь режиссёра.

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