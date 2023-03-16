Актрисе Марии Машковой может грозить до 15 лет лишения свободы, если она вернётся в Россию.
Дочь известного актёра и режиссёра Владимира Машкова, эмигрировшая в США, придерживается антивоенной позиции, в отличие от своего отца. Когда началась СВО на территории Украины актриса в своих социальных сетях публиковала посты, в которых критиковала это решение.
По словам Машковой, в нынешней ситуации ей может грозить до 15 лет лишения свободы на родине. Именно поэтому она боится возвращаться в Россию.
"Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию", — заявила дочь режиссёра.
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