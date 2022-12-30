Актриса Мария Машкова продолжает конфликт со своим отцом Владимиром из-за СВО РФ

Дочь актёра Владимира Машкова Мария в очередной раз высказалась против спецоперации на Украине. Девушка давно проживает в США и во время военного конфликта в соседней стране не стала поддерживать родину.

Владимир Машков в связи с политической ситуацией требовал у наследницы вернуться в Россию, но актриса проигнорировала просьбу.

В Сети Мария Машкова опубликовала пост с поздравлениями подруги и не упустила шанса "уколоть" россиян.

"Я за наших, не за этих ваших, предавших СССР полуинострашек", — сопроводила поздравление она словами из песни.

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