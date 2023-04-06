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От 300 тысяч рублей за выход — Пётр Чернышёв зарабатывает на лечение Заворотнюк

1:23
Шоу-бизнес

С 2019 года актриса Анастасия Заворотнюк сражается с глиобластомой. Для её лечения и реабилитации требуются большие деньги, и их зарабатывает муж.

От 300 тысяч рублей за выход — Пётр Чернышёв зарабатывает на лечение Заворотнюк

Фигурист Пётр Чернышёв регулярно участвует в шоу Татьяны Навки и получает по 300 тысяч рублей за выход. Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова именует Петра своим другом, она регулярно поздравляет его в соцсетях с днём рождения. Но этих денег Чернышёву мало, ведь помимо лечения Анастасии он также должен заботиться о маленькой дочери и о содержании загородного дома в посёлке Крекшино под Москвой.

Поклонники отмечают, что за последние четыре года 52-летний спортсмен стал выглядеть измождённым. В 2020 году он заработал 2,8 миллиона рублей за участие в шоу "Спящая красавица", а уже в декабре 2021 за три дня постановок в Дубае получил три миллиона, как пишет Woman.ru.

Чернышёв также зарабатывает на Ледовой школе в Санкт-Петербурге. В 2019 году её прибыль составила почти 100 миллионов рублей. Наконец, фигурист участвует в городских мероприятиях, которые тоже оплачиваются администрацией.

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Уколы молодости и рак - горькая правда от генетика
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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