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Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Чернышев пропал из ледовых шоу Татьяны Навки

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Шоу-бизнес

Фигурист Пётр Чернышев после выписки супруги Анастасии Заворотнюк из онкологического центра отказался от выступления в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Чернышев пропал из ледовых шоу Татьяны Навки

На афише предстоящего мероприятия указано, что вместо него на лёд выйдет Дмитрий Соловьёв.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком мозга. После полугода в специальном онкологическом центре её выписали и Чернышев забрал артистку домой.

Пользователи Сети предполагают, что фигурист отказался от предстоящих выступлений, чтобы больше времени проводить с тяжелобольной супругой и помочь ей восстановиться после серьёзной терапии.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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