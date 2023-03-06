Фигурист Пётр Чернышев после выписки супруги Анастасии Заворотнюк из онкологического центра отказался от выступления в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".
На афише предстоящего мероприятия указано, что вместо него на лёд выйдет Дмитрий Соловьёв.
Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком мозга. После полугода в специальном онкологическом центре её выписали и Чернышев забрал артистку домой.
Пользователи Сети предполагают, что фигурист отказался от предстоящих выступлений, чтобы больше времени проводить с тяжелобольной супругой и помочь ей восстановиться после серьёзной терапии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.