Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Чернышев пропал из ледовых шоу Татьяны Навки

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Пётр Чернышев после выписки супруги Анастасии Заворотнюк из онкологического центра отказался от выступления в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

На афише предстоящего мероприятия указано, что вместо него на лёд выйдет Дмитрий Соловьёв.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком мозга. После полугода в специальном онкологическом центре её выписали и Чернышев забрал артистку домой.

Пользователи Сети предполагают, что фигурист отказался от предстоящих выступлений, чтобы больше времени проводить с тяжелобольной супругой и помочь ей восстановиться после серьёзной терапии.

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