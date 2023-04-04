Дмитрий Назаров сочинил новый стих о вседозволенности : "Кузнечики. Басня"

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр, народный артист России, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров опубликовал новое стихотворение на злобу дня.

Дмитрий Назаров опубликовал видео с прочтением нового стихотворения собственного сочинения у себя на YouTube-канале. Такая форма общения с публикой стала уже традиционной для артиста. В своих произведениях Назаров отражает общественно-политическую ситуацию в России и в мире.

Новое произведение получило название "Кузнечики. Басня". В нём актёр поднял тему вседозволенности, говоря о людях, которые могут убивать, "не отвечая ни перед кем".

"Так тёк рекой толпы зелёной строй Через асфальта путь многополосый, Но тут машина черною горой к ним подползла На десяти колёсах. Упругая, лоснящаяся мощь Накатывала с хрустом на народец — Теперь уж не узнаешь, не найдешь, Какой сидел в машине той уродец. Затормозив, он откатился вспять И вновь наехал, скатами качая, Испытывая сладостную власть, Что может убивать, не отвечая ни перед кем", — зачитал Дмитрий Назаров.

Напомним, в начале этого года Дмитрий Назаров вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой, переехал жить во Францию. До этого они были вынуждены уволиться из МХТ имени Чехова под давлением вышестоящих инстанций из-за того, что актёр публично осуждает проведение СВО.

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Дмитрий Назаров - Кузнечики. Басня.