Дмитрий Назаров зачитал новое стихотворение на злобу дня: "Стыдиться пора!"

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Народный артист России, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, опубликовал новое стихотворение собственного сочинения на злобу дня.

На своём YouTube-канале Дмитрий Назаров опубликовал видео с уже традиционными стихотворениями на злобу дня. В этот раз артист обратился к тем россиянам, кто "отважно молчал" и "кричал трусливо "Ура!". В стихотворной форме Назаров пожелал этой части общества "принять фантомные боли", а также призвал "стыдиться".

"Вы сами отважно молчали, Кричали трусливо "Ура!", Ладошками срам прикрывали… Гордились? Стыдиться пора!", — зачитал Дмитрий Назаров.

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