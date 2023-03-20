Народный артист России, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, опубликовал новое стихотворение собственного сочинения на злобу дня.
На своём YouTube-канале Дмитрий Назаров опубликовал видео с уже традиционными стихотворениями на злобу дня. В этот раз артист обратился к тем россиянам, кто "отважно молчал" и "кричал трусливо "Ура!". В стихотворной форме Назаров пожелал этой части общества "принять фантомные боли", а также призвал "стыдиться".
"Вы сами отважно молчали,
Кричали трусливо "Ура!",
Ладошками срам прикрывали…
Гордились? Стыдиться пора!", — зачитал Дмитрий Назаров.
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