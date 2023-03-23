Косметолог объяснила, почему из-за последних пластических операций Пугачёва плохо выглядит

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Косметолог Марият Мухина объяснила, почему в результате последних манипуляций над своим лицом у пластического хирурга внешность знаменитой певицы Аллы Пугачёвой не улучшилась, а наоборот, артистка стала хуже выглядеть.

По предположению эксперта, односторонний парез верхней губы Примадонны — это, вероятно, последствие не слишком удачной пластической операции или процедуры по закачиванию филлеров, во время которой были повреждены лимфатические протоки.

Чтобы поправить положение, Пугачёвой требуется лимфотропная терапия, считает врач.

"В этот раз под воздействием, может быть, филлеров или микроопераций были повреждены лимфатические протоки. Примадонна нуждается в лимфотропной терапии, которую ей по каким-то причинам не сделали", — сказала Мухина в беседе со "Словом и Делом".

Косметолог напомнила, что после 60 лет процесс старения идёт всё быстрее, а Пугачёва, не желая с этим смириться, отчаянно молодится, используя для этого всевозможные хирургические и косметические способы.

Врач обратила внимание, что Примадонне все операции делают под местной анастезией, так как общий наркоз ей делать нельзя. Это также могло стать причиной птоза, отёка и асимметрии уголка губ.

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