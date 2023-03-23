Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Запад панически боится расследования Херша о диверсии на "Северных потоках"
Отоларинголог Горшков: пункция при гайморите делается редко — в тяжёлых и запущенных случаях
IntelliNews: российские банки заработали в январе рекордную прибыль
Разин о травле Пугачёвой: Алла Борисовна опрометчиво сказала Путину одну фразу
Шурыгин объяснил, почему дрон ВС РФ не пощадил просившего об этом боевика ВСУ: законная цель
Splash: греческие собственники увеличивают долю рынка экспорта российской нефти
Военный обозреватель Владислав Шурыгин сравнил бои в Артёмовске со Сталинградской битвой
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова стала популярной благодаря Максиму Фадееву
Гинеколога из Краснодарского края хотят уволить за танцы в кабинете поликлиники

Косметолог объяснила, почему из-за последних пластических операций Пугачёва плохо выглядит

1:20
Шоу-бизнес

Косметолог Марият Мухина объяснила, почему в результате последних манипуляций над своим лицом у пластического хирурга внешность знаменитой певицы Аллы Пугачёвой не улучшилась, а наоборот, артистка стала хуже выглядеть.

Косметолог объяснила, почему из-за последних пластических операций Пугачёва плохо выглядит

По предположению эксперта, односторонний парез верхней губы Примадонны — это, вероятно, последствие не слишком удачной пластической операции или процедуры по закачиванию филлеров, во время которой были повреждены лимфатические протоки.

Чтобы поправить положение, Пугачёвой требуется лимфотропная терапия, считает врач.

"В этот раз под воздействием, может быть, филлеров или микроопераций были повреждены лимфатические протоки. Примадонна нуждается в лимфотропной терапии, которую ей по каким-то причинам не сделали", — сказала Мухина в беседе со "Словом и Делом".

Косметолог напомнила, что после 60 лет процесс старения идёт всё быстрее, а Пугачёва, не желая с этим смириться, отчаянно молодится, используя для этого всевозможные хирургические и косметические способы.

Врач обратила внимание, что Примадонне все операции делают под местной анастезией, так как общий наркоз ей делать нельзя. Это также могло стать причиной птоза, отёка и асимметрии уголка губ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Последние материалы
IntelliNews: российские банки заработали в январе рекордную прибыль
Разин о травле Пугачёвой: Алла Борисовна опрометчиво сказала Путину одну фразу
Косметолог объяснила, почему из-за последних пластических операций Пугачёва плохо выглядит
Шурыгин объяснил, почему дрон ВС РФ не пощадил просившего об этом боевика ВСУ: законная цель
Splash: греческие собственники увеличивают долю рынка экспорта российской нефти
Военный обозреватель Владислав Шурыгин сравнил бои в Артёмовске со Сталинградской битвой
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Наргиз Закирова стала популярной благодаря Максиму Фадееву
Гинеколога из Краснодарского края хотят уволить за танцы в кабинете поликлиники
Лариса Рубальская опровергла слухи о её конфликте с Аллой Пугачёвой
AUDI Q2 — автомобиль, который так же трудно критиковать, как и хвалить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников