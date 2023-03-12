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Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачёва до сих пор ему мстит за дружбу с Наташей Королёвой

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Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров на юбилейном концерте Наташи Королёвой заявил, что во время отношений с Аллой Пугачёвой ему было запрещено петь дуэтом с именинницей.

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачёва до сих пор ему мстит за дружбу с Наташей Королёвой

В Кремле прошло юбилейное шоу заслуженной артистки России. Поп-король не смог пропустить праздник и вышел на сцену в разгар праздника. Он произнёс речь, в которой рассказал о своих чувствах.

Киркоров отметил, что Алле Борисовне очень не нравилась дружба между артистами. Однажды Примадонна даже устроила певцу скандал на почве ревности. Артист уверен, что Пугачёва до сих пор ему мстит за дружбу с Королёвой.

"Нам за это было потом. Очень сильно было. Особенно мне! Оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор!" — сказал Киркоров со сцены.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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