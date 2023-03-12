Юморист Александр Незлобин благодаря Пугачёвой и Галкину* "процветает" в США

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Александр Незлобин после начала СВО на Украине осудил российские власти и уехал из страны. Комик планировал построить успешную карьеру на зарубежной сцене, однако одного таланта для этого не хватило.

Незлобин неоднократно анонсировал гастрольный тур, в котором планировалось посетить Ригу, Вильнюс, Таллин, Варшаву, Лондон, Амстердам и Берлин. Но все концерты были отменены из-за отсутствия продаж билетов.

Видимо тогда юморист решил обзавестить влиятельными покровителями в лице Аллы Пугачевой, её мужа и менеджера Семёна Могилевского.

И вот уже осенью прошлого года у Незлобина наступила "белая полоса". Его выступления прошли в Израиле, США и Турции.

"Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина*? До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели", — именно так начинает свои публичные выступления Незлобин, передаёт LIFE.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.