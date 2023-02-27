Житель Тульской области попросил проверить песню SHAMAN "Я русский" на экстремизм

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области поступило обращение от гражданина с просьбой проверить песню певца SHAMAN "Я русский" на экстремизм, в частности, на разжигание межнациональной розни.

Об обращении в УМВД стало известно из Telegram-канала певца. Артист решил написать публичную разъяснительную записку по поводу данного обращения.

"Утверждение "я русский" означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной", — написал SHAMAN.

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