Шоумен Солнцев: певец SHAMAN эксплуатирует "образ своей русскости"

Участник проекта "Дом-2", шоумен Рустам Солнцев раскритиковал исполнителя SHAMAN за клип "Я русский".

"Во все времена в РФ появлялись эти шкуры, которые за бабло эксплуатируют образ своей некой русскости, мол, они более русские? чем все остальные", — сказал шоумен.

При это он отметил, что комик Александр Гудков в свой пародии "Я узкий" обратил внимание на лицемерие певца.