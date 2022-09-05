Участник проекта "Дом-2", шоумен Рустам Солнцев раскритиковал исполнителя SHAMAN за клип "Я русский".
"Во все времена в РФ появлялись эти шкуры, которые за бабло эксплуатируют образ своей некой русскости, мол, они более русские? чем все остальные", — сказал шоумен.
При это он отметил, что комик Александр Гудков в свой пародии "Я узкий" обратил внимание на лицемерие певца.
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