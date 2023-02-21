Вера Алентова рассказала о неудачной пластике лица: "Этот жир сдвинул мои черты"

Сегодня, 21 февраля, отмечает свой 81-й день рождения известная советская и российская актриса Вера Алентова. Артистка рассказала, что до сих пор переживает из-за неудавшейся пластики лица.

Вера Алентова, сыгравшая главную роль в популярном фильме «Москва слезам не верит», рассказала о неудачном опыте пластических операций. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Алентова рассказала, что несколько раз прибегала к услугам пластического хирурга. Все операции были успешными, пока она не согласилась вколоть себе собственный жир в нижнюю часть лица, чтобы решить, по её словам, одну деликатную проблему.

"Когда я увидела весь этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть. Этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть лица. Через год, несмотря на массажи, не уходило ничего. А вакханалию за обсуждение моего лица я приняла за кару самой себе", - признаётся Вера Алентова.

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