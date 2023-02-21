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Звезде фильма "Москва слезам не верит" Вере Алентовой исполнился 81 год

1:03
Шоу-бизнес

Актриса Вера Алентова 21 февраля отмечает свой день рождения. Звезде кино и театра исполнился 81 год.

Звезде фильма "Москва слезам не верит" Вере Алентовой исполнился 81 год

Признание публики пришло к актрисе после роли Катерины в фильме "Москва слезам не верит". На тот момент Алентовой было 37 лет. После этого были работы в таких картинах, как "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Бальзаковский возраст, или все мужики сво" и другие. Всего в фильмографии артистки более полусотни кинопроектов.

Последние годы Вера Алентова всю себя отдаёт театру и мало снимается в кино. Одна из последних ее работы — фильм "Ампир V", снятый по роману Виктора Пелевина. Как отмечает портал Sibnet. ru, картина должна была выйти в прокат 31 марта 2022 года, но премьера не состоялась из-за политических событий. Лента не смогла получить прокатное удостоверение.

Звезде фильма "Москва слезам не верит" Вере Алентовой исполнился 81 год

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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