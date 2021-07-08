Вера Алентова проводила Владимира Меньшова в последний путь

В Доме кино сегодня 8 июля прошла гражданская панихида, на которой прощались с режиссёром Владимиром Меньшовым, умершим от коронавируса.

Напрасно многие думали, что болезнь помешает Вере Алентовой отдать дань уважения горячо любимому супругу. Актрису, которой удалось победить COVID-19, вчера выписали из больницы.

Юлия Меньшова в своём Instagram писала, что тесты показали, что у Веры Валентиновны нет больше коронавируса, и она не представляет угрозы для окружающих.

Вдова Меньшова пришла на панихиду в тёмных очках и чёрной маске.

"Казалось, что Вера Валентиновна плохо себя чувствовала. Она плакала, ей приносили воду. Очень тяжело было смотреть на нее", — цитирует слова очевидца "СтарХит".

В конце церемонии прощания 79-летняя артистка стояла у гроба с телом супруга молча, с любовью взирая на него.

Это зрелище растрогало публику до слёз. Многие присутствующие стали плакать, разделяя с Верой Валентиновной горечь утраты.

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