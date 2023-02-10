Журналистка Симоньян напомнила, что Галкин* до начала СВО проводил антироссийские выступления в РФ

Журналистка Маргарита Симоньян в эфире программы " Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым раскритиковала творчество и поведение юмориста Максима Галкина*. Она отметила, что сбежавший из России артист и до СВО на Украине неоднократно осуждал всласть страны.

"А что, у Галкина* до начала СВО не было концертов, на которых он издевательски унижал нашего президента и нашу страну? Назовите мне хоть одного человека, который нас удивил?", — сказала журналистка.

Симоньян заявила, что в феврале 2022 года многие артисты решили покинуть Россию. Большинство из них начали критиковать своих соотечественников и руководство находясь уже в других странах. Журналистка была уверена, что Россия и её народ сможет справиться с трудностями. Она подчеркнула, что не испытала удивления в том, что "испуганные патриоты" будут вести себя именно так.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.