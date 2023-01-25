МК: Анна Калашникова заявила, что Максим Галкин* вернётся в Россию тайно в 2023 году

Юморист Максим Галкин* после начала спецоперации на Украине уехал в Израиль. Пародист неоднократно высказывался против действий ВС РФ в соседней стране и осуждал решение властей России.

Светская львица Анна Калашникова прокомментировала поступки сбежавшего из страны комика и заявила о том, что Галкин* вернётся на родину уже в 2023 году. По её словам, любой русский человек не может долго находиться вдали от родой земли.

"Видно, что он скучает по российской публике. У всех людей бывают срывы, какие-то моменты, когда человек начинает заблуждаться. Думаю, Максим все осознал. Но, видимо, пока не понимает, как действовать дальше", — считает артистка.

Артистка отметила, что возвращение пародиста будет тайным, потому что он не любит создавать лишний шум вокруг своего имени.

"Думаю, его возвращение случится уже в 2023 году. Скорее всего, вернётся тайно, не будет первое время объявлять о своём приезде", — сказала Анна Калашникова в беседе с изданием МК.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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