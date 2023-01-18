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Политик Роман Худяков считает, что Максим Галкин* "камингует" для одобрения США

Шоу-бизнес

Бывший депутат Государственной Думы РФ Роман Худяков прокомментировал скандальное выступление юмориста Максима Галкина*. Артист уехал из России после начала спецоперации на Украине и пытается построить карьеру в Европе.

Политик Роман Худяков считает, что Максим Галкин* "камингует" для одобрения США

Худяков в своём Telegram-канале раскритиковал позицию пародиста и упрекнул его в недопустимом юморе на тему религии и сексуальной ориентации. Политик предположил, что Галкин* на своих выступлениях готов сказать всё что угодно, чтобы понравиться заграничной публике.

"И снова Галкин* нападает на патриотов, на Родину, на Россию, очерняет россиян, представляя русский мир дремучим царством "рабов" и "холопов", как нас с вами окрестила перед отъездом его "хорошая жена". Зато сколько восторга среди гогочущей в зале публики", — написал политик.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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