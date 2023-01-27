Клава Кока приняла предложение Розы Сябитовой заменить Ларису Гузееву в шоу «Давай поженимся!»

Певица Клава Кока ответила на предложение Розы Сябитовой заменить Ларису Гузееву на шоу "Давай поженимся!".

Напомним, ранее одна из ведущих телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова предложила обновить программу, пригласив новую молодую ведущую. На эту роль, по мнению Сябитовой, отлично подойдет певица Клава Кока.

Певица уже дала свой ответ на данное предложение.

"Я согласна", — написала Кока в своей соцсети.

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