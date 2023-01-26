Дмитрий Назаров пожаловался на плохое отношение россиян к нему после поддержки Украины

Российского актёра Дмитрия Назарова и его супругу уволили из МХТ им. Чехова из-за критики в адрес СВО на Украине. Артист лишился работы не только в театре, но и кино.

В своём Telegram-канале актёр опубликовал видео, где поделился песней собственного сочинения, в которой рассказывает о том, что общественность резко изменила к нему отношение, а некоторые личности просто перестали здороваться.

Более того, Назаров пожаловался на оскорбления со стороны соседей после того, как он высказал своё мнение о спецоперации в соседней стране.

"Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", — поделился артист.

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