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Лидер "ДДТ" Шевчук заявил, что не следит за судом по делу о дискредитации армии РФ

Шоу-бизнес

Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Суд Башкирии признал музыканта виновным по делу и оставил штраф в силе. Лидер "ДДТ" прокомментировал решение:

Лидер "ДДТ" Шевчук заявил, что не следит за судом по делу о дискредитации армии РФ

"Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!" — приводит Газета. Ru слова Шевчука.

После концерта в городе Уфа на Шевчука был составлен протокол административного правонарушения по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Во время выступления певец задавал публике вопросы, которые могли бы изменить мысли людей о спецоперации России на Украине, пояснили в суде Уфы.

Адвокат Шевчука собирается обжаловать решение в шестом кассационном суде в Самаре, а если будет нужно, то и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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