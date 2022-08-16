Суд в Уфе обязал известного исполнителя Юрия Шевчука отдать 50 тысяч рублей. Причиной послужила дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации.
Пока решение суда не вступило в законную силу. Известно, что музыкант не присутствовал на заседании. Дело против Шевчука правоохранители возбудили после его слов о военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. Исполнитель произнёс эту речь во время концерта.
Ранее Шевчук прокомментировал предположительное включение в список артистов, чьи концерты запрещены в РФ.
"Я одного суда боюсь — Божьего, остальное всё — рок-н-ролл", — сказал музыкант.
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