Депутат Останина высказалась о сбежавшей из РФ Пугачёвой:"Испортила поколение"

Депутат Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Алла Пугачёва своим творчеством сломала судьбы целого поколения. Политик отметила, из-за влияния Примадонны, многие талантливые артисты остались в стороне.

"Своим лжетворчеством она испортила целое поколение молодое", — считает депутат.

В беседе с YouTube-каналом "RTVI Новости" Останина рассказала, певица в своё время была "любимицей страны". Её звали на все кремлёвские мероприятия, выдавали государственные награды. Примадонна всегда могла рассчитывать на поддержку властей страны, а после начала спецоперации на Украине стала оппозиционеркой.

Также парламентарий упрекнула Кристину Орбакайте за встречу с сбежавшей из России Чулпан Хаматовой. Останина указала, наследница Примадонны продолжает зарабатывать деньги в России, а живёт с семьёй в Майами.

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