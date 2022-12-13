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Стас Костюшкин заявил, что не танцует из-за «большого детородного органа»

Шоу-бизнес

Экс-солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин завел у себя в социальных сетях рубрику "неудобные вопросы". На этот раз певец решил объяснить свою любовь к широким штанам с "мотнёй между ног".

Костюшкин один из немногих артистов, кто имеет отменное чувство юмора и может любую ситуацию обернуть в шутку. Недавно в личные сообщение артисту написала разгневанная поклонница, которая потребовала объяснений за неряшливый внешний вид на концертах Стаса и любовь к широким штанам.

Певец не стал томить ожиданием фанатку, пояснив, выбор наряда продиктован "слишком большим детородным органом", который артист пытается тщательно спрятать.

"Большой детородный орган, я же потому и не танцую", — отшутился Костюшкин.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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